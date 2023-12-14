Баварский Ричард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баварский Ричард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1962

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1962

Отец: Баварский Генрих

Мать: Томпсон Лоррейн

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