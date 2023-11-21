Коровин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Коровин Иван Алексеевич

Мать: Коровина Акулина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коровин Антон Александрович

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Коровин Петр Александрович

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Арина Александровна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Авдотья Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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