Коровин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Коровин Иван Алексеевич
Мать: Коровина Акулина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коровин Антон Александрович
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коровин Петр Александрович
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Арина Александровна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно