Присяжный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Присяжный Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Присяжный Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Присяжная Коцур Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Присяжная Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Присяжная Коцур Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Присяжная Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Присяжная Коцур Вера Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Присяжная Коцур Вера Степановна

Смерть
Неизвестно
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