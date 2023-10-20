Демьянец Андрей Степанов
Место рожденияКрасноярка,Барнаульский уезд,Томская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноярка,Барнаульский уезд,Томская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1910
Сын: Деменцов Данила Андреевич
Мать ребёнка: Демьянец Иулиана Михайловна
Красноярка,Ильинская волость,Барнаульский уезд,Томская губерния
Смерть
Неизвестно