Демьянец Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянец Андрей Степанов

Место рождения

Красноярка,Барнаульский уезд,Томская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярка,Барнаульский уезд,Томская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Деменцов Данила Андреевич

Мать ребёнка: Демьянец Иулиана Михайловна

Красноярка,Ильинская волость,Барнаульский уезд,Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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