Макмак (Теленчи) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Теленчи) Мария Федоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Теленчи Федор Иврасович

Мать: Теленчи Кириакия Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кириакия Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Макмак Семен Михайлович

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Яйло Мария Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Макмак Федор Михайлович

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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