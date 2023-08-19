Макмак (Теленчи) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Теленчи Федор Иврасович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кириакия Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Яйло Мария Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно