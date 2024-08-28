Шель (Шелль) (Бухнер) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1832
Отец: Бухнер Якоб
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1851
Муж: Шель (Шелль) Петр
Рождение ребёнка
11.01.1853
Дочь: (Шель (Шелль)) Марианна
Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: (Шель (Шелль)) Катарина
Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр
Рождение ребёнка
13.10.1855
Дочь: (Шель (Шелль)) Анна Мария
Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр
Рождение ребёнка
22.10.1857
Сын: Шель (Шелль) Иоганн
Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр
Рождение ребёнка
04.07.1859
Дочь: (Шель (Шелль)) Катарина
Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр
Смерть
Неизвестно