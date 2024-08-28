Шель (Шелль) (Бухнер) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шель (Шелль) (Бухнер) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1832

Отец: Бухнер Якоб

Мать: Бухнер (Гофнер) Елизавета

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1851

Муж: Шель (Шелль) Петр

Рождение ребёнка
11.01.1853

Дочь: (Шель (Шелль)) Марианна

Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр

Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: (Шель (Шелль)) Катарина

Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр

Рождение ребёнка
13.10.1855

Дочь: (Шель (Шелль)) Анна Мария

Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр

Рождение ребёнка
22.10.1857

Сын: Шель (Шелль) Иоганн

Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр

Рождение ребёнка
04.07.1859

Дочь: (Шель (Шелль)) Катарина

Отец ребёнка: Шель (Шелль) Петр

Смерть
Неизвестно

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