Безсонова -- Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1831
Дочь: Безсонова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Безсонов Андрей
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безсонов Андрей
Смерть
Неизвестно