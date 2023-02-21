?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Малышев Егор
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малышев Дмитрий
Отец ребёнка: Малышев Егор
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Малышев Егор
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лепестинья
Отец ребёнка: Малышев Егор