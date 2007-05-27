Милеант Барченкова Спринге Мария Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милеант Барченкова Спринге Мария Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Милеант Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Милеант Сергей Павлович

Рождение ребёнка
25.03.1945

Дочь: Барченкова Наталья Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.05.2007
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