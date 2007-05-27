Милеант Барченкова Спринге Мария Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Милеант Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Милеант Сергей Павлович
Рождение ребёнка
25.03.1945
Дочь: Барченкова Наталья Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.05.2007