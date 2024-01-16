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Мещеряков Прокопий Осипов

Место рождения

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аксинья (Ксения) Прокопьевна

Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Павловна

п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Пелагея Павловна

Смерть
До 1898
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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