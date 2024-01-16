Мещеряков Прокопий Осипов
Место рожденияп. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аксинья (Ксения) Прокопьевна
Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Павловна
п. Вшивки Петровская волость ПЕтровский уезд Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1898
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край