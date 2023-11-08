Макухина Ульяния Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина Ульяния Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Макухин Иван Емельянов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1847

Сын: Макухин Никита Иванов

Отец ребёнка: Макухин Иван Емельянов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Иван Емельянов

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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