Макухина Ульяния Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Макухин Иван Емельянов
Рождение ребёнка
03.09.1847
Отец ребёнка: Макухин Иван Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно