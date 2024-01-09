Ваваев Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаваев Вячеслав Михайлович

Ваваев Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Хаметова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ваваева Лилия

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.01.1983

Дочь: Судапина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ваваева Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваваева Лилия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close