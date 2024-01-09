Ваваев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Хаметова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ваваева Лилия
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.01.1983
Дочь: Судапина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ваваева Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваваева Лилия