Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1782 ст.

Сын: Дроздов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов ? Михайлович

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Смерть
1853
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