Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1782 ст.
Сын: Дроздов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов ? Михайлович
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Смерть
1853