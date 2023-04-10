(Трубицына) Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трубицына) Василиса Иванова

(Трубицына) Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Трубицын Иван Евдокимов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close