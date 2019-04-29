Агеев Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1951
Дата смерти29.04.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1951
Отец: Агеев Павел Алексеевич
Мать: Агеева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1974
Сын: Агеев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Агеева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агеева Галина Николаевна
Смерть
29.04.2019
Тюмень, 70 лет Октября, 14А, 14
Похороны
Неизвестно
Верхнеборское Кладбище