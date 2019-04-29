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Агеев Владимир Павлович

Место рождения

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.02.1951

Дата смерти

29.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1951

Отец: Агеев Павел Алексеевич

Мать: Агеева Анна Тимофеевна

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.06.1974

Сын: Агеев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Агеева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева Галина Николаевна

Смерть
29.04.2019
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Тюмень, 70 лет Октября, 14А, 14
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Верхнеборское Кладбище
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