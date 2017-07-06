Корзухин Роман Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзухин Роман Ильич

Корзухин Роман Ильич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

06.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2017

Отец: Корзухин Илья Александрович

Мать: Корзухина Наталья Игоревна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close