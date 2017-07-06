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Корзухин Роман Ильич
Корзухин Роман Ильич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
06.07.2017
Пол
Мужской
Отец
Корзухин Илья Александрович
1987 г.р.
Мать
Корзухина Наталья Игоревна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2017
Отец:
Корзухин Илья Александрович
Мать:
Корзухина Наталья Игоревна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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