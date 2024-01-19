Маруськов Семен Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: Маруськов Егор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1901
Сын: Маруськов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1904
Дочь: Маруськова Агрипина Семеновна
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Дочь: Маруськова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.01.1909 ст.
Дочь: Маруськова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.05.1911 ст.
Дочь: Маруськова Елена Семеновна
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.06.1912 ст.
Сын: Маруськов Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.
Дочь: Маруськова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна
Смерть
Неизвестно