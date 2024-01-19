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Маруськов Семен Егорович

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Маруськов Егор Андреевич

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1901

Сын: Маруськов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1904

Дочь: Маруськова Агрипина Семеновна

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Дочь: Маруськова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1909 ст.

Дочь: Маруськова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1911 ст.

Дочь: Маруськова Елена Семеновна

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1912 ст.

Сын: Маруськов Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.

Дочь: Маруськова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Маруськова Агрипина Прокопьевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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