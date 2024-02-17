Антон Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Семён Наумович
Мать: Василиса Ведениктовна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Марья Антоновна
Мать ребёнка: Настасья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1845 ст.