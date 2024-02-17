Антон Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Семён Наумович

Мать: Василиса Ведениктовна

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Марья Антоновна

Мать ребёнка: Настасья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1845 ст.
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