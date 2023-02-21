Пфафф (Pfaff) Маргарета (Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пфафф (Pfaff) Маргарета (Margaretha)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

09.03.1740

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1740

Отец: Пфафф Лоренц

Мать: Фейерштейн Мария Магдалена

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
09.03.1740
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1761

Дочь: Даннер Мария Магдалена

Отец ребёнка: Даннер Каспар

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даннер Каспар

Смерть
1762
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