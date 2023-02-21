Пфафф (Pfaff) Маргарета (Margaretha)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения09.03.1740
Дата смерти1762
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1740
Отец: Пфафф Лоренц
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
09.03.1740
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1761
Дочь: Даннер Мария Магдалена
Отец ребёнка: Даннер Каспар
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даннер Каспар
Смерть
1762