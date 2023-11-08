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ТАТЬЯНА
ТАТЬЯНА
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
ИВАН
1921 г.р.
Мать
КЛАВДИЯ
1923 г.р.
Дети
АНДРЕЙ
ДАРЬЯ
Добавил:
ГЕ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
ИВАН
Мать:
КЛАВДИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
АНДРЕЙ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
ДАРЬЯ
Отец ребёнка: не указан
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