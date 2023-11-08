ТАТЬЯНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ТАТЬЯНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ИВАН

Мать: КЛАВДИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: АНДРЕЙ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ДАРЬЯ

Отец ребёнка: не указан

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