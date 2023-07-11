Козырев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1970
Дочь: Бородина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Козырева Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.09.?
Сын: Козырев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Козырева Светлана Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Хлюпино, Московской обл.