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Козырев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1970

Дочь: Бородина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Козырева Светлана Евгеньевна

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.?

Сын: Козырев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Козырева Светлана Евгеньевна

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Светлана Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
п. Хлюпино, Московской обл.
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