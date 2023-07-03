Мугалимова (Канзепарова) Гульназ Рамилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1981
Отец: Канзепаров Рамиль Габтрашитович
Мать: Канзепарова Нахия
Рождение ребёнка
09.12.2009
Сын: Мугалимов Вадим Робертович
Отец ребёнка: Мугалимов Роберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугалимов Радмир Робертович
Отец ребёнка: Мугалимов Роберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мугалимов Роберт