Усова Александра Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Александра Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Усов Захарий Павлов

Отец ребёнка: Усов Павел Ксенофонтов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Усов Иаков Павлов

Отец ребёнка: Усов Павел Ксенофонтов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 30 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Павел Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно
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