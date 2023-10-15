Усова Александра Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Усов Захарий Павлов
Отец ребёнка: Усов Павел Ксенофонтов
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Усов Иаков Павлов
Отец ребёнка: Усов Павел Ксенофонтов
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 30 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно