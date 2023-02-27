Немченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1928
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928
Отец: Немченко Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
31.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
1963
Сын: Немченко Александр
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Смерть
2008
Тула, Тульская, Российская империя