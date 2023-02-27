Немченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1928

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928

Отец: Немченко Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
31.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
1963

Сын: Немченко Александр

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Смерть
2008
Тула, Тульская, Российская империя
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