Вавилов Александр Николаевич Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1963
Сын: Вавилов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Вавилова Полина Васильевна
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Смерть
Неизвестно