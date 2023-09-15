Вавилов Александр Николаевич Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Александр Николаевич Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1963

Сын: Вавилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Вавилова Полина Васильевна

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Смерть
Неизвестно
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