Лякин Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1968
Дочь: Лякина Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лякин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна