Лякин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лякин Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1968

Дочь: Лякина Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лякин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лякин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Светлана Егоровна

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