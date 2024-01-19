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Сорокин Егор Димитриевич

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1834

Жена: Сорокина Анна Алексеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.10.1837 ст.

Сын: Сорокин Андрей Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1866 ст.

Дочь: Щербинина Анна Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Сорокина Фёкла Ивановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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