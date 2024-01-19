Сорокин Егор Димитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1834
Жена: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1837 ст.
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.01.1866 ст.
Дочь: Щербинина Анна Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Сорокина Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно