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(Петрова) Анфиса
(Петрова) Анфиса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
1919
Пол
Женский
Отец
Петров Сергей
1871 г.р.
Мать
(Ларионова) Варвара
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Петров Сергей
Мать:
Варвара
Смерть
1919
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