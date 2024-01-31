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(Петрова) Анфиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Петров Сергей

Мать: Варвара

Смерть
1919
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