Володин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1914

Отец: ?

Мать: Володин Ефросинья

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