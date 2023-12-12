Барнюк Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 09.01.2003 по 08.07.2004
Бракосочетание
22.07.2006
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барнюк Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Барнюк Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барнюк Родион Александрович
Мать ребёнка: Барнюк Валентина Васильевна