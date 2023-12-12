Барнюк Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барнюк Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Военная служба
С 09.01.2003 по 08.07.2004
Бракосочетание
22.07.2006

Жена: Барнюк Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барнюк Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Барнюк Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барнюк Родион Александрович

Мать ребёнка: Барнюк Валентина Васильевна

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