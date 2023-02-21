Густава Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Аксельрод Моисей
Отец ребёнка: Аксельрод Марк
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Федина Мария Марковна
Отец ребёнка: Аксельрод Марк
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Аксельрод Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Аксельрод Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельрод Моисей Маркович
Отец ребёнка: Аксельрод Марк
Смерть
Неизвестно