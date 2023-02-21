Густава Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Густава Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Аксельрод Моисей

Отец ребёнка: Аксельрод Марк

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Федина Мария Марковна

Отец ребёнка: Аксельрод Марк

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Аксельрод Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Аксельрод Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельрод Моисей Маркович

Отец ребёнка: Аксельрод Марк

Смерть
Неизвестно
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