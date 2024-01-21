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Новожилов Петр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Новожилов Илья Мартемьянович

Мать: Новожилова Марья

Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1925

Дочь: Новожилова Анфиза Петровна

Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Новожилова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Новожилов Василий Петрович

Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Егорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1929
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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