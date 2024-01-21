Новожилов Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Новожилов Илья Мартемьянович
Мать: Новожилова Марья
Переселенцы 1907 года с Новгородской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1925
Дочь: Новожилова Анфиза Петровна
Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Новожилова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Новожилов Василий Петрович
Мать ребёнка: Попова Мария Егорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мария Егорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1929