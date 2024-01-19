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Петров Вячеслав

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Чемондаевка Чаинский район Томская область
Рождение ребёнка
Около 1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Чемондаевка Чаинский район Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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