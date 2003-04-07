Yurtschishin Alexander Sergejewitsch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиYurtschishin Alexander Sergejewitsch

Yurtschishin Alexander Sergejewitsch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2003

Отец: Yurtschishin Sergej Jaroslawowitsch

Мать: Yurtschishina Olga Nikolajewna

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close