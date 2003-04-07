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Yurtschishin Alexander Sergejewitsch
Yurtschishin Alexander Sergejewitsch
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Yurtschishin Sergej Jaroslawowitsch
1978 г.р.
Мать
Yurtschishina Olga Nikolajewna
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2003
Отец:
Yurtschishin Sergej Jaroslawowitsch
Мать:
Yurtschishina Olga Nikolajewna
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