Тюрина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина Ирина

Тюрина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Тюрин Степан Степанович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Тюрин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Тюрин Степан Степанович

Место жительства
1834
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close