Тюрина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Тюрин Степан Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тюрин Степан Степанович
Место жительства
1834
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно