Юрченко Кристина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Кристина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1991

Отец: Кишунов Сергей Михайлович

Мать: Кишунова Лана Арифовна

Рождение ребёнка
18.09.2012

Сын: Караусманов Джамал Жабраилович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
15.09.2018

Муж: Юрченко Александр Викторович

Рождение ребёнка
18.06.2019

Дочь: Юрченко Диана Александровна

Отец ребёнка: Юрченко Александр Викторович

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