Юрченко Кристина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1991
Отец: Кишунов Сергей Михайлович
Мать: Кишунова Лана Арифовна
Рождение ребёнка
18.09.2012
Сын: Караусманов Джамал Жабраилович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
15.09.2018
Рождение ребёнка
18.06.2019
Дочь: Юрченко Диана Александровна
Отец ребёнка: Юрченко Александр Викторович