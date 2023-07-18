Ахмылин Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти19.06.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1788 или 1786
Сын: Ахмылин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ахмылин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
20.08.1800
Сын: Ахмылин Самойло Яковлевич
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
06.03.1803
Сын: Ахмылин Кондрат Яковлевич
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмылина Ирина Матвеевна
Смерть
19.06.1820