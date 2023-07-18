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Ахмылин Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

19.06.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Ахмылин Григорий Михайлович

Мать: Ахмылина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1788 или 1786

Сын: Ахмылин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ахмылин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.08.1800

Сын: Ахмылин Самойло Яковлевич

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
06.03.1803

Сын: Ахмылин Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмылина Ирина Матвеевна

Смерть
19.06.1820
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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