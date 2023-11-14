Мацукова Вера Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Мацуков Николай Иосифович
Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацуков Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович
Смерть
Неизвестно