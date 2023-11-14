Мацукова Вера Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова Вера Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Барташевич Стефан Николаевич

Мать: Барташевич Адександра Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Мацуков Николай Иосифович

Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуков Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Мацуков Иосиф Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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