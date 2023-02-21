Leek Samuel
Место рожденияGroningen, Groningen, Groningen, The Netherlands
Дата рождения19.07.1878
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Groningen, Groningen, Groningen, The Netherlands
Бракосочетание
19.08.1903
Жена: Leek Rachel Isaac
Weesp, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Portrait Photography
Работа или профессия
Неизвестно
Fotograaf
Смерть
Около 1949
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
Roxbury Mutual Cemetery, Middlesex, Massachusetts, United States