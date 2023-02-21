Leek Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeek Samuel

Leek Samuel

avatar

Место рождения

Groningen, Groningen, Groningen, The Netherlands

Дата рождения

19.07.1878

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Groningen, Groningen, Groningen, The Netherlands
Бракосочетание
19.08.1903

Жена: Leek Rachel Isaac

Weesp, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Portrait Photography
Работа или профессия
Неизвестно
Fotograaf
Смерть
Около 1949
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
Roxbury Mutual Cemetery, Middlesex, Massachusetts, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close