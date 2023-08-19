Акусок Иоан Арестович
Место рождения
Дата рождения24.05.1903
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1903
Отец: Акусок Арест Андреевич
Мать: Акусок Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942