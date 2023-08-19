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Акусок Иоан Арестович

Место рождения

Белошицкая Слобода, Чернігівська область

Дата рождения

24.05.1903

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1903

Отец: Акусок Арест Андреевич

Мать: Акусок Ефимия Ефремовна

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
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