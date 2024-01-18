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Шурпа Андрей Николаевич
Шурпа Андрей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Шурпа Николай Николаевич
1960 г.р.
Мать
Шурпа Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989
Отец:
Шурпа Николай Николаевич
Мать:
Шурпа Ирина
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