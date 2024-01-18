Шурпа Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурпа Андрей Николаевич

Шурпа Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989

Отец: Шурпа Николай Николаевич

Мать: Шурпа Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close