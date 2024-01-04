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Леоненко Владимир Васильевич
Леоненко Владимир Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Леоненко Василий
Мать
Мать
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Леоненко Василий
Мать:
Мать
Смерть
Неизвестно
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