Кутепова (Мальцева) Матрёна Павловна
Место рождения
Дата рождения25.11.1902
Дата смерти17.02.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902
Рождение ребёнка
?.03.1928
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
28.09.1930
Дочь: Николаева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Найшева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
19.01.1940
Дочь: Бородина Анна
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
25.11.1947
Дочь: Берсенёва Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1994
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Измалковский муниципальный район, Липецкая область