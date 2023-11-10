Кутепова (Мальцева) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова (Мальцева) Матрёна Павловна

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Место рождения

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.11.1902

Дата смерти

17.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902

Отец: Мальцев Павел Милиевич

Мать: Мальцева Евдокия Васильевна

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.03.1928

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1930

Дочь: Николаева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Найшева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.01.1940

Дочь: Бородина Анна

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1947

Дочь: Берсенёва Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Дмитрий Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Дмитрий Филиппович

Смерть
17.02.1994
Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
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