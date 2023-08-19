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Степанов Никита Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Степанов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Степанова Домна Никитишна

Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Степанов Захар Никитич

Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Степанов Кузьма(Косма) Никитич

Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1899

Сын: Степанов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Степанова Ксиония Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Февронья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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