Степанов Никита Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Степанов Григорий Никитич
Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Степанова Домна Никитишна
Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Степанов Кузьма(Косма) Никитич
Мать ребёнка: Степанова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1899
Мать ребёнка: Степанова Ксиония Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно