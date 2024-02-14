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Гарифуллин Гатаулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бахтияров Гарифулла

Мать: Сарбижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбагар

Военная служба
Неизвестно
Гарифуллин Гата Гарифуллович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 29.01.1944 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: военнообязанный Выбытие из воинской части: 29.01.1944 Куда выбыл: Казанский ПП Дата документа: 29.01.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001756
Гарифулин Гата Орден Отечественной войны II степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Дата поступления на службу: __.__.1944 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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