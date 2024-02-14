Гарифуллин Гатаулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бахтияров Гарифулла
Мать: Сарбижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбагар
Военная служба
Неизвестно
Гарифуллин Гата Гарифуллович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 29.01.1944 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: военнообязанный Выбытие из воинской части: 29.01.1944 Куда выбыл: Казанский ПП Дата документа: 29.01.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001756
Гарифулин Гата Орден Отечественной войны II степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Дата поступления на службу: __.__.1944 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинс... Показать все
Смерть
Неизвестно