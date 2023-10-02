Слюсарь Парасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Место жительства
1934
Судилков, Хмельницька область
Место проживания: Винницкая обл., Шепетовский р-н, с. Судылкино
Осуждение
1934
Обвинена на основании постановления Шепетовского РИК как кулак. Приговор: Выслана, м.с/п: КФССР (1934-1941)
Отбывание наказания
1941
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Вычегодская судоверфь города Сыктывкара, Коми АССР
Смерть
Неизвестно