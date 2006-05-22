Леонов Владислав Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Владислав Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2006

Отец: Леонов Валерий

Мать: Леонова Галина

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