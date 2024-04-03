Филатов (Иванов) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов (Иванов) Николай Иванович

Место рождения

Курландка, Старорусский уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Курландка, Старорусский уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Филатова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Филатова Федосья Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Филатова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Филатова Федосья Евдокия Ивановна

Смерть
Около 1975
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