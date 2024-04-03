Филатов (Иванов) Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Филатова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Филатова Федосья Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Филатова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Филатова Федосья Евдокия Ивановна
Смерть
Около 1975