Феруленков Юрий Наумович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феруленков Юрий Наумович

Место рождения

Рубцовск

Дата рождения

1929

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Феруленков Наум Антипович

Мать: (Феруленкова) ?

Рубцовск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Коннова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феруленкова (Коннова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феруленкова (Коннова) Елизавета

Смерть
1997

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