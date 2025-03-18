Феруленков Юрий Наумович
Место рожденияРубцовск
Дата рождения1929
Дата смерти1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Феруленков Наум Антипович
Мать: (Феруленкова) ?
Рубцовск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Коннова) Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феруленкова (Коннова) Елизавета
Смерть
1997