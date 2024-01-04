Мария Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сильвестр Кириллович

Мать: Анна Федоровна

Смерть
1905
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