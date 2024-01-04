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Мария Сильвестровна
Мария Сильвестровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1905
Пол
Женский
Отец
Сильвестр Кириллович
1879 г.р.
Мать
Анна Федоровна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Сильвестр Кириллович
Мать:
Анна Федоровна
Смерть
1905
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